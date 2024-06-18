В Харькове и области усилили ПВО: Синегубов раскрыл детали

В ХОВА поблагодарили всех, кто причастен к защите неба над Харьковской областью

В Харькове и Харьковской области усилили ПВО. В добавок к этому местные власти и военны работают над усилением средств радио-электронной борьбы.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что не может раскрывать никаких подробностей, чтобы не информировать врага.

"Работаем над усилением защиты РЭБ по Харькову и населенным пунктам Харьковской области. У нас есть комплексная программа, мы по ней движемся", — сказал он.

По словам Синегубова, речь идет об эффективном противодействии вражеским БПЛА и ракетным системам. Он добавил, что уже проделана огромная работа по усилению средств ПВО по Харькову. Военным поставлены задачи и они наращивают потенциал, что горожане уже почувствовали на себе.

"Спасибо каждому бизнесу, который приобщается, потому что средства достаточно большие. Даже не буду называть, это сотни миллионов гривен для обеспечения системы радиоэлектронной борьбы. Результаты тоже уже видим. Открыто об этом говорить не можем, чтобы не информировать врага", — добавил глава Харьковской ОВА.

Напомним, что обстрелы Харькова уменьшились после того, как США разрешили бить западным оружием по территории России. По словам мэра города Игоря Терехова, в последние недели в Харькове стало несколько тише, но это не означает, что городу не нужна усиленная ПВО.

В мае Харьков и область регулярно подвергались обстрелам со стороны армии РФ. К примеру, 10 июня на город скинули авиабомбы в район жилой застройки. Пострадали восемь человек.

А 25 мая оккупанты ударили по "Эпицентру" в Харькове. Погибли 19 человек, среди которых двое детей — 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Украина получит дополнительные системы ПВО и ракеты к ним. Помощь придет от Германии и других союзников в ближайшие недели.