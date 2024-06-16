Украина проигрывает информационную войну: боец ВСУ рассказал, как работает российская пропаганда (видео)

Россияне пытаются посеять страх среди украинцев и разозлить россиян

Украина сильно проигрывает информационную войну, а российская пропаганда успешно промывает мозги людям по обе стороны линии фронта. К примеру с помощью обстрелов Харькова они хотят посеять панику и вызывать недовольство у местного населения.

Об этом рассказал "Телеграфу" боец 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Биров ("Джокер") в интервью: У оккупантов нет чести, поэтому свои слабости они хотят превратить в силу.

По его словам, россияне очень мстительны, а потому обстреливают Харьков по любому поводу. К примеру боец не исключает, что россияне и сами начали бы обстреливать Белгород, чтобы разозлить побольше людей и начать "мстить" за него.

"Меня очень удивило видео из Белгорода: на трассе стоит российский "Град" и работает по нам в направлении Харькова, а они все стоят, снимают и радуются", — сказал он.

При этом Биров отмечает, что обстрелы Харькова также нужны для осуществления психологического давления. Он отметил, что россияне около трех месяцев назад распространяли нарративы в соцсетях о скором захвате Харькова для того, чтобы посеять среди жителей области уныние.

"Важно понимать, как работает вражеская пропаганда – они промывают мозги людям, и те начинают бояться. А на войне самое главное – не поддаваться страху", — сказал боец ВСУ.

При этом он считает, что Украина "в десятки раз" проигрывает информационную войну. В пример он поставил Угледар, в котором осталось где-то 60 человек гражданского населения, и все они верили, что россияне стреляют по домам лишь потому, что в городе находятся ВСУ.

"И если бы нас в населенном пункте не было, они бы и не стреляли. То есть нам нужно отходить и сдаваться, лишь бы только не стреляли", — добавил Биров.

Как сообщалось ранее, с начала наступления в Харьковской области армия РФ понесла серьезные потери. По подсчетам украинских военных, оккупанты за месяц только на этом направлении потеряли тысячи своих солдат.