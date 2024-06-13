ВСУ потопили рекордное количество российских лодок за сутки

Обычно это один или два борта

В течение суток украинские защитники уничтожили рекордное количество вражеских лодок на Юге страны. Речь идет об 5 российских бортах.

Об этом сообщил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Минус пять лодок за день у врага на Юге. Хм… Обычно 1-2. Что-то "пошло не так" наверное…" – отметил он.

Кроме этого, за минувшие сутки, по данным Сил обороны юга, количество личного состава россиян на Приднепровском и Ореховском направлениях уменьшилось на 111 человек. Также захватчики потеряли 30 единиц вооружения и военной техники, из них: танк, шесть пушек, миномет, 16 единиц автобронетехники, пять лодок и квадроцикл.

Также враг затих у границ Сумщины, но продвинулся в Волчанске. Так, количество российских диверсионно-разведывательных групп, действующих на Сумском направлении, уменьшилось. Однако российские войска немного продвинулись в Волчанске к югу от улицы Михаила Коцюбинского на северо-востоке города.

Напомним, глава Генерального управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов рассказал, что изменило разрешение бить западным оружием по России. По его словам, это должно постепенно облегчить ситуацию на фронте для Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что суд в Гааге получил доказательства преступлений армии РФ в Мариуполе.