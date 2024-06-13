К Мариуполю применяли "особую тактику": суд в Гааге получил доказательства преступлений армии РФ

Мирные жители остались без воды, газа и электричества в мороз ниже минус 10 градусов

Согласно новому анализу, представленному в Международный уголовный суд, Россия применила преднамеренную тактику голодания во время 85-дневной осады Мариуполя в начале 2022 года. Стратегия лишения жителей еды является военным преступлением.

Как пишет The Guardian, такое заключение является основой досье, которое сейчас передается в МУС в Гааге юристами Global Rights Compliance, работающими совместно с правительством Украины. В нем утверждается, что Россия и ее лидеры намеревались убить и причинить вред большому количеству мирных жителей.

Подсчитано, что во время окружения и захвата Мариуполя погибло 22 тысячи человек. Мирные жители остались без воды, газа и электричества в мороз ниже минус 10 градусов.

По словам партнера Global Rights Compliance Катрионы Мердок, цель исследования была в том, чтобы выяснить, преднамеренно ли российские военные лишали жителей Мариуполя еды и услуг, необходимых для жизни. Устанавливается, применяла ли РФ намеренно стратегию голодания, которую можно назвать военным преступлением.

"Мы могли видеть, что российское нападение состояло из четырех этапов: начиная с атак на гражданскую инфраструктуру и заканчивая отключением электроэнергии, отопления и воды. Затем в гуманитарной эвакуации было отказано и во время нее люди даже подверглись нападениям, а помощь не была доставлена", — отметила Мердок.

Она добавила, что россияне на третьем этапе наносили удары по уцелевшей критически важной инфраструктуре, гражданское население терроризировалось при раздаче помощи, а точки с водой бомбили. На четвертом этапе Россия предприняла стратегические атаки с целью уничтожить или захватить оставшиеся объекты инфраструктуры.

Поэтапное нападение на Мариуполь, по ее словам, продемонстрировало, что Россия планировала захватить прифронтовой город без пощады к его гражданскому населению. На момент полномасштабного вторжения РФ в Украину в Мариуполе проживало 450 тысяч человек.

В досье делается вывод, что около 90% медицинских учреждений и домов в городе были разрушены или повреждены во время осады. Пункты раздачи продовольствия, а также маршруты гуманитарной эвакуации подверглись бомбардировкам. При этом, так как решения в РФ принимаются высшим руководством, вина за гибель тысяч жителей города лежит лично на президенте России Владимире Путине и высшем российском военном руководстве.

"Виноваты Владимир Путин и эшелоны российского военного руководства", — заявила Мердок.

Напомним, об эвакуации людей под авиаударами, фильтрации, зверствах россиян в Мариуполе, неверии украинцев в линии разграничения журналистке "Telegraf UA" рассказал Михаил Пурышев — первый украинский волонтер, прорвавшийся в осажденный российскими войсками Мариуполь: Воняло сожженной кожей: волонтер Михаил Пурышев о блокаде Мариуполя, фильтрационных лагерях и смертях украинских детей