И даже не из Франции: в Украину прибыл первый военный инструктор НАТО, чем он поможет - СМИ

У этой страны богатый опыт использования западной техники

Первый военный инструктор НАТО якобы уже может находиться в Украине. Он прибыл из Греции.

Об этом пишет местное издание Defence Point. Его журналисты утверждают, что в Киеве сейчас находится первый летный офицер ВВС Греции. Он был направлен в нашу страну в качестве инструктора по оперативному использованию истребителей F-16. Отмечается, что Греция имеет богатый опыт использования истребителей F-16 из-за напряженный отношений с Турцией.

Для справки: в 2022 в Греции сообщили о 88 вторжениях ВВС Турции в воздушное пространство страны. В эти моменты грекам приходилось поднимать в воздух свои F-16 для перехвата. Дело в том, что хоть Греция и Турция союзники по НАТО, они находились на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых скалистых островка под общим названием Имиа, которые Анкара продолжает изображать на картах как свои (по-турецки они называются Кардак).

"Присутствие греческого летчика в столице Украины, судя по всему, является частью инициативы "Учебной коалиции F-16", — предполагают журналисты и напоминают, что 21 августа 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Афинах после встречи с Премьер-министром Греции Константиносом Мицотакисом, объявил о включении страны в коалицию.

Напомним, ранее мы писали о том, что Франция рассматривает возможность отправки в Украину своих военных инструкторов.