Россияне не будут концентрировать войска и базы у приграничья, если будут понимать, что все это станет мишенью для ВСУ

Соединенные Штаты должны отменить какие-либо ограничения на уничтожение Украиной российских военных целей американским вооружением на российской территории. Украина должна иметь возможность применять американское оружие для уничтожения любых военных целей РФ в оперативном и глубоком тылу российских террористов, иначе это не сильно повлияет на ситуацию.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 1 июня. Аналитики отметили, что отсутствие ясности относительно ограничений использования оружия может подорвать усилия Украины сдержать российскую атаку на Харьковщине.

Впрочем, 1 июня директор по Европе Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер на брифинге сказал, что США разрешили Украине бить по российским целям где угодно в приграничье РФ. Это противоречит информации СМИ о том, что разрешение касается исключительно приграничья в Харьковской области. Однако, говорится в отчете, возможно, что США санкционировали удары и намеренно оставили двусмысленность, чтобы удержать российских террористов до других попыток наступления на украинской границе на севере.

Украина недавно сообщала, что террористы концентрируют силы во временно контролируемых ими Курской и Брянской областях в приграничной области с Сумской областью. Даже ограниченная группировка россиян сумела бы сковать украинские силы в этом районе. Поэтому разрешение США имеет большое значение – россияне смогут начать другие наступательные операции, если будут уверены, что Украина не станет истреблять их еще на российской стороне границы. И наоборот, понимание того, что где угодно в приграничье российские силы станут мишенями, может удержать РФ от концентрации войск.

"Четкое осознание того, что Украина может использовать предоставленное США оружие против концентрации российских сухопутных войск в России, которые, похоже, готовятся к неизбежным трансграничным операциям, вероятно изменит расчеты российского командования касательно мудрости таких показных приготовлений", — резюмировали аналитики.

Между тем, после того, как союзники позволили Украине бить своим оружием по территории РФ у прокремлевских пропагандистов началась настоящая волна "измены". Те вместо победных реляций типа "Киев за три дня" теперь с ужасом публикуют на своих каналах инфографики о том, куда долетят украинские ракеты.

Ранее мы писали о том, что после того как в США частично одобрили удары по территории России своим оружием, в Вашингтоне поспешили внести дополнения. В Белом доме заявили, что будут корректировать ограничения использования своего оружия.

Ранее "Телеграф" писал, что все большее число стран-союзниц позволяют бить своим оружием на территории России. Но существует обеспокоенность, что из-за этого российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к угрожающим действиям.