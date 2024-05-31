F-16 или Gripen: чем похожи и чем отличаются самолеты

Оба самолета усилят Воздушные силы Украины, если их предоставят, однако пилотам нужно учиться ими управлять дополнительно

Украина нуждается в боевых самолетах для контроля над небом. Швеция предоставит самолет далекой радиолокационной разведки и необходимые истребители Gripen пока не будут передавать. Это связано с передачей истребителей F-16, которых ждет Украина вскоре.

"Телеграф" сравнил два истребителя шведского и американского производства. F-16 Fighting Falcon от General Dynamics/Lockheed Martin старший — его начали выпускать в 1973 г., тогда как JAS 39 Gripen от Saab в 1987 г. Оба они являются истребителями четвертого поколения. Оба имеют исключительные радары, сигнализации, двигатели и технологии. Отметим, что сравнивались Gripen C-серии и F-16 Block 50.

Сравнение технических характеристик Gripen и F-16

Дальность полета максимальная – 3 200 км против 4 220 км.

– 3 200 км против 4 220 км. Максимальная скорость – в обоих вариантах около Мах 2 (2 204 км/ч против 2178 км/ч)

– в обоих вариантах около Мах 2 (2 204 км/ч против 2178 км/ч) Потолок полета – одинаковый, 15 240 м.

– одинаковый, 15 240 м. Вес пустого – 6,8 т против 8,9 т

Tech aviation отмечает, что Gripen в отличие от F-16 не были опробованы в активных реальных боях. Однако некоторые исследователи хвалят способность шведского истребителя к радиоэлектронному противостоянию.

Портал "Дифэнс экспресс" отмечает, что решительным преимуществом шведского истребителя над американским является способность взлетать с обычной дороги — в идею Gripen JAS 39 была заложена возможность в случае войны базироваться даже на автомобильных путях. Производитель отмечает, что Gripen C-серии могут работать со взлетно-посадочными полосами размером всего 800 на 16 метров, построенных как часть обычных автомагистралей. При этом F-16 Fighting Falcon более массовый и опробованный в реальных боях.

Ранее Телеграф рассказывал, что Украине нужны по меньшей мере 60 истребителей для прикрытия войск на линии фронта. Но общая потребность еще выше.