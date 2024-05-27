Теракт россиян в Харькове: президент Евросовета призвал усилить украинскую ПВО

Глава Евросовета призвал помочь Украине противостоять терактам РФ

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель вслед за главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем осудил теракт российских оккупантов в Харькове. По его словам, страны Запада должны срочно усилить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом Мишель написал в соцсети X. Глава Евросовета назвал атаку россиян по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове "зверской".

Также он отметил, что попытки России терроризировать мирное население преступны. Это целенаправленная тактика российских террористов в рамках войны, которую они ведут против Украины, но западные страны могут помочь украинцам противостоять этим терактам.

"Вместе мы можем остановить жестокие атаки России. Нам необходимо срочно продвинуться к комплексному решению для противовоздушной обороны Украины", – резюмировал он.

Напомним, что в субботу, 25 мая, в Харькове прогремели мощные взрывы. Враг попал по гипермаркету "Эпицентр". Пожар, возникший в результате теракта, тушили более 16 часов. 16 гражданских украинцев погибли, в том числе целые семьи. Еще 43 человека были ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по "Эпицентру" в Харькове. Он отметил, что этот удар был очередным актом терроризма безумного российского диктатора Владимира Путина.

Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивный фоторепортаж с места прилета по "Эпицентру" в Харькове.