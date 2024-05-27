Еще одни слишком осторожные: Италия не поддержала разрешение Украины бить по РФ западным оружием

Правительство Италии не поддержало удары Украины по России западным оружием

Италия выступает против того, чтобы позволить Украине бить по территории России западным вооружением, как призывает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Это якобы повысит риск мировой войны и ядерного конфликта между НАТО и российским террористическим режимом.

Об этом пишет издание Ansa со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он заявил, что Италия не позволит Украине бить по России оружием, которое передал Рим.

"Мы являемся неотъемлемой частью НАТО, но каждое решение должно приниматься коллегиально. Выбор Киева — это выбор Киева. Мы не отправим итальянского солдата в Украину, а присылаемые Италией военные инструменты используются внутри Украины. Мы работаем ради мира… Мы всегда должны работать для мира и снижать тон", – заявил он.

Кроме того, издание отмечает, что настоящую истерику устроили в итальянском парламенте. В частности, лидер партии "Итальянские левые" Никола Фратоянни заявил, что Столтенберг, мол, использует безответственные и опасные слова, ведущие к военной эскалации и ставящие мир "на грань атомной войны". Его поддержали лидеры пророссийских политических групп "Лига" и M5S, которые приплели сюда еще и Израиль.

К сожалению, Италия не одинока в своих слишком осторожных действиях. Канцлер Германии Олаф Шольц недавно выступил против применения западного вооружения на российской территории. По его словам, он не желает расширения конфликта.

Однако не все столь осторожны и недальновидны. 26 мая Швеция разрешила Украине бить по России шведским вооружением, отметив, что Украина является жертвой агрессии и имеет полное право наносить такие удары.

Как сообщалось ранее, республиканцы в Конгрессе США критикуют Белый дом за то, что Украине не разрешают использовать американское оружие для ударов по территории России. При этом там говорят, что законодатели не вводили такой запрет. Спикер Палаты представителей Майкл Джонсон ранее сказал, что поддерживает идею предоставления Украине права наносить удары американским оружием по территории России.