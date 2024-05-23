Каков реальный ядерный потенциал России? Журналисты озвучили интересные цифры

Стало известно, сколько и каких боеприпасов есть у России спустя два года войны с Украиной

Учения России по использованию тактического ядерного оружия ничто иное, как демонстративная "игра мышцами". А запас ядерных зарядов под ракеты "Искандер" у россиян даже меньше сотни.

Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на данные справочника Bulletin of the Atomic Scientists за 2024 год. Аналитики указали на слабые места тактического ядерного арсенала России, которые Кремль пытается прикрыть, проводя подобного рода учения.

Согласно данным этого справочника, у России по состоянию на май 2024 года есть только 75 ядерных боезарядов для баллистических ракет 9М723 ("Искандер") и 20 боеголовок к крылатым ракетам 9М728/729, которые созданы для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер".

Также во время ядерных учений россияне задействовали и авиационную компоненту, а именно самолеты Ту-22М3 и МиГ-31К.

"Здесь справочник указывает, что в общей сложности ВКС РФ суммарно под самолеты типов Ту-22М3 и МиГ-31К, Су-24М и Су-34 имеют 334 ядерных боезаряда, в это число входят и свободно падающие атомные бомбы, и "спецБЧ" под разные типы ракет", — отмечает издание.

Под стратегические бомбардировщики Ту-95МС в количестве 52 единиц и Ту-160 в количестве 15 единиц. Для первого типа самолетов у РФ есть всего 430 ядерных боезарядов, а для второго — 156 боеголовок. Речь идет о "спецБЧ" под крылатые ракеты типов Х-55 -102 (ядерный вариант той же Х-101).

При этом арсенал нестратегического ядерного вооружения у России выглядит намного больше, чем даже для стратегической авиации — в общей сложности 784 ядерных боезаряда. Здесь учтены и "спецБЧ" для разных типов ракет и даже глубинных бомб. Но ракеты "Калибр" в этот список не входят, так как не адаптированы под ядерные боеголовки.

Также справочник Bulletin of the Atomic Scientists отдельно упомянули показатель в 4 ядерных боеголовки под береговой комплекс "Редут" и 23 боеголовки под ракеты П-800 "Оникс". Более того, у РФ предусмотрены ядерные боезаряды даже для систем ПВО, что может выглядеть весьма специфично. Речь идет о 250 ядерных боеголовках под С-300/400 и 68 боезарядах под противоракеты 53Т6, которые следят за безопасностью Москвы и области.

У России есть и списанные ядерные боезаряды, которые не утилизированы. Таких эксперты насчитали 1200 единиц.

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