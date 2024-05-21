Россияне продолжают наступать: в Генштабе назвали самое горячее направление, и это не Харьковщина

За прошедшие сутки в Украине ликвидировано около 1380 российских оккупантов

Идет 818-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала суток 21 мая по состоянию на 11:00 на фронте произошло 37 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, там произошло 11 атак врага.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Покровском направлении враг продолжает наступать в направлениях населенных пунктов Евгеньевка, Сокол, Новоселовка Первая, Северное и Нетайлово. На одном из участков принимаются меры по стабилизации обстановки.

Покровское направление на карте deepstate

На Харьковском направлении враг атакует в районе населенного пункта Липцы, Силы обороны отбивают атаку. Ситуация контролируемая, потерь позиций нет.

"По уточненным данным, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 263 человека, 52 единицы техники и более двух десятков блиндажей. Наши воины уничтожили четыре боевых бронированных машин, три артсистемы, пять единиц автомобильной и спецтехники и 12 БпЛА. Кроме того, повреждена одна боевая бронированная машина, семь артиллерийских систем, одно средство ПВО и 14 автомобилей", — сказано в сообщении.

На Купянском направлении с начала суток происходило 4 боевых столкновения. Наши воины отбили атаку оккупантов в направлении Ивановки, продолжаются бои в районах Синьковки и Берестового. На Северском направлении враг атакует в районах Выемки и Роздоловки, наши воины удерживают позиции.

С начала суток 21 мая на Краматорском направлении россияне совершили 5 атак, 3 из них отбиты, в районах Клещеевки и Андреевки идут бои. На Кураховском направлении противник продолжает наступать у Красногоровки и Победы, ситуация под контролем Сил обороны. Также россияне с начала суток предприняли 4 попытки продвинуться на Времивском направлении в районе Старомайорского. Потерь наших позиций нет. На остальных направлениях обстановка существенно не изменилась.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 21 мая российские захватчики атаковали Украину "шахедами". Всего враг запустил 29 беспилотных летательных аппаратов, 28 из которых было уничтожено.