В Киеве и в ряде других областей объявлена воздушная тревога: в чем причина
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В части областей Украины 19 апреля объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического оружия со стороны российских оккупантов.
Об этом пишут в мониторинговых Telegram-каналах. Всех просят оставаться в укрытиях до соответственного распоряжения.
Сообщается, что была зафиксирована баллистическая цель в сторону Киевщины, но она прекратила свое существование.
В то же время замечена скоростная цель на Полтавщину.
Новость дополняется…