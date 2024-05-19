В Киеве и в ряде других областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

В части областей Украины 19 апреля объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического оружия со стороны российских оккупантов.

Об этом пишут в мониторинговых Telegram-каналах. Всех просят оставаться в укрытиях до соответственного распоряжения.

Сообщается, что была зафиксирована баллистическая цель в сторону Киевщины, но она прекратила свое существование.

В то же время замечена скоростная цель на Полтавщину.

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