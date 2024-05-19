Укр

В Киеве и в ряде других областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 19 мая 2024, 11:27

В части областей Украины 19 апреля объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического оружия со стороны российских оккупантов.

Об этом пишут в мониторинговых Telegram-каналах. Всех просят оставаться в укрытиях до соответственного распоряжения.

Сообщается, что была зафиксирована баллистическая цель в сторону Киевщины, но она прекратила свое существование.

В то же время замечена скоростная цель на Полтавщину.

Новость дополняется…