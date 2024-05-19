Украину ночью атаковали десятки "шахедов": сколько сбили и где слышали взрывы

Информации о пострадавших нет

В ночь на 19 мая российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. В нескольких областях раздались взрывы.

О фиксировании движения вражеских БПЛА в мониторинговых каналах и Воздушных силах Украины стали сообщать еще вечером 18 мая. Угроза прекратилась уже только почти в 7 часов утра.

Примерно в 03:20 в сети начали писать о взрывах в Киевской области. Перед этим были зафиксированы дроны на границе Киевской и Черкасской областей.

Спустя несколько минут взрыв прогремел взрыв в Одесской области. В то же время Воздушные силы сказали о фиксировании дронов из Черного моря в направлении Черноморска Одесской области.

Отметим, что на момент публикации материала, Киевская и Одесская ОВА не сообщали о пострадавших или жертвах в результате происшествия.

Тем временем мэр Одессы Геннадий Труханов поделился фотографией, на которой показаны фото сбитого над Одесчиной беспилотного летательного аппарата. Об уничтожении дрона "Shahed 131/136" над областью сообщил также глава ОВА Виталий Ким.

Сколько дронов запустили и сколько сбили этой ночью

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в Telegram сообщил, что в ночь на 19 мая оккупанты запустили 37 дронов по Украине из Приморско-Ахтарска и Курска (РФ). В результате противовоздушного боя все 37 "шахедов" сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 мая в Николаеве раздался взрыв. В городе был атакован гражданский объект. В результате происшествия есть пострадавшие.