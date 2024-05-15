Практически каждый второй: в ООН рассказали, сколько украинцев нуждается в гуманитарной помощи

Российские обстрелы лишь усугубляют ситуацию

Российское вторжение в Украину привело к существенному ухудшению качества жизни украинцев. В настоящее время около 40% из них нуждается в гуманитарной помощи, это более 14 миллионов человек.

Об этом рассказала директор отдела финансирования и партнерства Управления ООН по координации гуманитарных дел Лиза Доутен во время заседания Совеза ООН. Ее слова приводит Укринформ.

По ее словам, в апреле и мае россияне усилили обстрелы гражданской инфраструктуры вдоль линии фронта и на сегодняшний день около 7000 мирных жителей были эвакуированы из пограничных населенных пунктов Харьковской области. Этот шаг пришлось предпринять, так как многие из этих людей попросту остались без доступа к еде, медикаментам, электричеству и газоснабжению.

Доутен отмечает, что лишь в апреле российские обстрелы убили 129 мирных жителей и ранили 574.

"С 22 марта этого года ООН и ее партнеры стали свидетелями пяти волн атак, направленных на энергетическую инфраструктуру Украины. Только в апреле зафиксировано 50 таких инцидентов, особенно пострадали Харьков, ряд других регионов", — сказала она.

Чтобы усугубить гуманитарную ситуацию, россияне начали также обстреливать железнодорожную инфраструктуру на востоке и юге Украины. Тем самым они ограничивают поступление гуманитарных продуктов от местных производителей.

Как сообщалось ранее, правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что с декабря 2023 года россияне казнили по меньшей мере 15 украинских военных, которые пытались сдаться в плен, и по меньшей мере шесть уже сдавшихся.