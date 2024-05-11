"Не при наших жизнях": волонтер и нардеп поспорили из-за восстановления Украиной границ 1991-го года

Украина может вернуть свои территории спустя десятилетия

Восстановление Украины в границах 1991-го года является "национальной идеей", а на ее реализацию могут уйти многие годы. Воплотиться эта идея может и вовсе при жизни следующих поколений.

Об этом рассказал нардеп Богдан Яременко в эфире "Суспільного". Он поспорил в эфире с волонтером и руководителем центра поддержки аэроразведки Марией Берлинской.

"Вы не берёте автомат в руки, чтоб восстанавливать границы. Вы не понимаете, что сейчас границы 1991 года восстановить почти невозможно", — сказала волонтер депутату.

Она добавила, что сейчас национальной идеей должно быть сохранение жизни военных, а не выход на границы 1991 года.

В свою очередь Яременко возразил, что национальная идея может воплощаться "годами, десятилетиями и не обязательно при наших жизнях".

Как сообщалось ранее, представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий ранее говорил, что Украина сейчас не может выиграть войну на поле боя. Даже изгнание россиян на границы 1991 не остановят боевые действия, поэтому единственный путь для прекращения боевых действий – это прямые переговоры между Украиной и Россией.