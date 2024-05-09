От надбавки за выслугу лет к помощи в случае увольнения: что входит в денежное обеспечение бойца
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Для каждого начисления есть свое обстоятельство
В денежное обеспечение военных входят различные выплаты, в том числе надбавки, доплаты, вознаграждения, денежные помощи и другие начисления.
Их выплачивают при определенных условиях и обстоятельствах. О них объясняется на сайте "Бесплатная правовая помощь".
Какие виды дополнительных начислений
В месячное денежное обеспечение военных могут входить надбавки:
- за выслугу лет;
- за особенности прохождения службы;
- за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;
- за квалификацию; за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;
- за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по тайнам;
- за выслугу лет;
- за особенности прохождения службы;
- за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;
- за квалификацию; за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;
- за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по тайнам;
Кроме того, есть виды таких доплат:
- за научную степень;
- за ученое звание.
Некоторые бойцы также имеют право на следующие виды вознаграждений:
- морское вознаграждение;
- за прыжки с парашютом;
- за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание (уничтожение) мин;
- за водолазные работы;
- за боевое дежурство.
На сайте также добавляется, что военным в Украине предусматриваются следующие денежные помощи:
- единовременная денежная помощь военнослужащим после заключения ими первого контракта;
- денежная помощь для оздоровления;
- материальная помощь в решении социально-бытовых вопросов;
- единовременная денежная помощь в случае увольнения с военной службы.
В денежное обеспечение также входят другие виды выплат
- за время временного исполнения обязанностей по должности;
- в связи с переводом воинской части в другой штат (внесение изменений в штат); в период нахождения в распоряжении или освобождении от должностей;
- денежное довольствие военнослужащим, отстраненным или отстраненным от исполнения служебных обязанностей, отстраненным от исполнения полномочий в должности или отстраненным от должностей, а также тем, которые взяты под стражу или находящимися под домашним арестом, а также за время отбывания наказания на гауптвахте и в дисциплинарных частях;
- в случае захвата в плен или заложниками, смерти (гибели) военнослужащих или если они признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими;
- в случае увольнения с военной службы.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие выплаты предусмотрены для бойцов в случае подписания контракта на военную службу.