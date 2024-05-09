От надбавки за выслугу лет к помощи в случае увольнения: что входит в денежное обеспечение бойца

Для каждого начисления есть свое обстоятельство

В денежное обеспечение военных входят различные выплаты, в том числе надбавки, доплаты, вознаграждения, денежные помощи и другие начисления.

Их выплачивают при определенных условиях и обстоятельствах. О них объясняется на сайте "Бесплатная правовая помощь".

Какие виды дополнительных начислений

В месячное денежное обеспечение военных могут входить надбавки:

за выслугу лет;

за особенности прохождения службы;

за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;

за квалификацию; за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;

за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по тайнам;

за выслугу лет;

за особенности прохождения службы;

за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;

за квалификацию; за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;

за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по тайнам;

Кроме того, есть виды таких доплат:

за научную степень;

за ученое звание.

Некоторые бойцы также имеют право на следующие виды вознаграждений:

морское вознаграждение;

за прыжки с парашютом;

за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание (уничтожение) мин;

за водолазные работы;

за боевое дежурство.

На сайте также добавляется, что военным в Украине предусматриваются следующие денежные помощи:

единовременная денежная помощь военнослужащим после заключения ими первого контракта;

денежная помощь для оздоровления;

материальная помощь в решении социально-бытовых вопросов;

единовременная денежная помощь в случае увольнения с военной службы.

В денежное обеспечение также входят другие виды выплат

за время временного исполнения обязанностей по должности;

в связи с переводом воинской части в другой штат (внесение изменений в штат); в период нахождения в распоряжении или освобождении от должностей;

денежное довольствие военнослужащим, отстраненным или отстраненным от исполнения служебных обязанностей, отстраненным от исполнения полномочий в должности или отстраненным от должностей, а также тем, которые взяты под стражу или находящимися под домашним арестом, а также за время отбывания наказания на гауптвахте и в дисциплинарных частях;

в случае захвата в плен или заложниками, смерти (гибели) военнослужащих или если они признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими;

в случае увольнения с военной службы.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие выплаты предусмотрены для бойцов в случае подписания контракта на военную службу.