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От надбавки за выслугу лет к помощи в случае увольнения: что входит в денежное обеспечение бойца

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Военный Новость обновлена 09 мая 2024, 15:15
Военный. Фото Генштаб ВСУ

Для каждого начисления есть свое обстоятельство

В денежное обеспечение военных входят различные выплаты, в том числе надбавки, доплаты, вознаграждения, денежные помощи и другие начисления.

Их выплачивают при определенных условиях и обстоятельствах. О них объясняется на сайте "Бесплатная правовая помощь".

Какие виды дополнительных начислений

В месячное денежное обеспечение военных могут входить надбавки:

  • за выслугу лет;
  • за особенности прохождения службы;
  • за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;
  • за квалификацию; за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;
  • за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по тайнам;
  • за выслугу лет;
  • за особенности прохождения службы;
  • за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;
  • за квалификацию; за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;
  • за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по тайнам;

Кроме того, есть виды таких доплат:

  • за научную степень;
  • за ученое звание.

Некоторые бойцы также имеют право на следующие виды вознаграждений:

  • морское вознаграждение;
  • за прыжки с парашютом;
  • за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание (уничтожение) мин;
  • за водолазные работы;
  • за боевое дежурство.

На сайте также добавляется, что военным в Украине предусматриваются следующие денежные помощи:

  • единовременная денежная помощь военнослужащим после заключения ими первого контракта;
  • денежная помощь для оздоровления;
  • материальная помощь в решении социально-бытовых вопросов;
  • единовременная денежная помощь в случае увольнения с военной службы.

В денежное обеспечение также входят другие виды выплат

  • за время временного исполнения обязанностей по должности;
  • в связи с переводом воинской части в другой штат (внесение изменений в штат); в период нахождения в распоряжении или освобождении от должностей;
  • денежное довольствие военнослужащим, отстраненным или отстраненным от исполнения служебных обязанностей, отстраненным от исполнения полномочий в должности или отстраненным от должностей, а также тем, которые взяты под стражу или находящимися под домашним арестом, а также за время отбывания наказания на гауптвахте и в дисциплинарных частях;
  • в случае захвата в плен или заложниками, смерти (гибели) военнослужащих или если они признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими;
  • в случае увольнения с военной службы.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие выплаты предусмотрены для бойцов в случае подписания контракта на военную службу.

Теги:
#Выплаты #Боевые действия #Зона боевых действий #Выплаты военным