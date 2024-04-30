"Делаю ставку на наземных роботов": каких технологических прорывов ждать на фронте через год

Украина уже создала как минимум два аналога российского "Ланцета"

Уже через год, при наличии должного финансирования и должной поддержки военно-политического руководства, поле боя могут заполонить новейшие украинские роботизированные системы. Среди них будут и новые БПЛА, и наземные роботы.

Такое мнение "Телеграфу" высказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в интервью под названием "Над нашими городами постоянно висят русские разведчики. Если не решить проблему, останемся в тылу без ничего".

Он отметил, что Украина уже создала как минимум два аналога российского "Ланцета"

"Их нужно доводить до серии и активно запускать, потому что у нас эта ниша пуста. У нас нет полноценного серийного аналога "Ланцета", а это очень эффективное оружие", — говорит военный.

Также наша промышленность продолжает наращивать производство FPV.

"Они будут и ночные, и дневные, плюс появятся FPV с машинным зрением. Это отдельный сегмент, который будет сдерживать противника и заменять частично артиллерию на фронтах", — сказал "Флэш".

Сам же Бескрестнов делает ставку на наземных роботов, которые должны заменить пехоту на фронтах.

"Они маленького размера на гусеницах или на колесах, и должны заниматься минированием, разминированием. На них будут устанавливать РЭБ или эвакуировать раненых. Если, например, нужно штурмовать минное поле, то это будут делать не наши люди, рискуя своими жизнями, а роботы", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине создали для ВСУ компактный детектор дронов.