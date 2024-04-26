Семьям погибших или умерших военнопленных выплатят 100 тыс грн: какие есть условия
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Надо обратиться в Минреинтеграцию
Семьи, где погиб военнопленный, имеют право на единовременную помощь, если смерть наступила во время плена или в течение года после освобождения.
Размер такого начисления составляет 100 тысяч гривен и осуществится на лицевые счета. Об этом объяснили в общественной организации "Юридическая сотня".
На выплату 100 тысяч гривен рассчитывают:
- члены семьи пленных (определены Семейным кодексом);
- их родители;
- их иждивенцы.
ОГД предоставляют в случае гибели (смерти) лица, находившегося в плену, если смерть наступила во время плена или в течение года после освобождения и является следствием:
- ранение;
- контузии;
- уродство;
- заболевание;
- несчастного случая;
- связанных с пребыванием в местах несвободы.
Осуществлением помощи занимается Минреинтеграция на лицевые счета получателей, открытых в банках.
Лицу, кроме заявления, в Минреинтеграцию также нужно добавить следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию свидетельства о смерти или копию выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о регистрации смерти;
- копию справки, подтверждающей смерть в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая, связанных с пребыванием в плену;
- справку по реквизитам лицевого счета, открытого в банковском учреждении.
Специалисты отмечают, если у лиц есть право на выплату в случае гибели или смерти пленника и денежную помощь в соответствии с другими законами, то начисление произойдет по одному из оснований по выбору.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие минимальные и максимальные пенсии получают семьи, потерявшие военного кормильца.