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Семьям погибших или умерших военнопленных выплатят 100 тыс грн: какие есть условия

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Военный Новость обновлена 26 апреля 2024, 13:07
Военный. Фото Генштаб ВСУ

Надо обратиться в Минреинтеграцию

Семьи, где погиб военнопленный, имеют право на единовременную помощь, если смерть наступила во время плена или в течение года после освобождения.

Размер такого начисления составляет 100 тысяч гривен и осуществится на лицевые счета. Об этом объяснили в общественной организации "Юридическая сотня".

На выплату 100 тысяч гривен рассчитывают:

  • члены семьи пленных (определены Семейным кодексом);
  • их родители;
  • их иждивенцы.

ОГД предоставляют в случае гибели (смерти) лица, находившегося в плену, если смерть наступила во время плена или в течение года после освобождения и является следствием:

  • ранение;
  • контузии;
  • уродство;
  • заболевание;
  • несчастного случая;
  • связанных с пребыванием в местах несвободы.

Осуществлением помощи занимается Минреинтеграция на лицевые счета получателей, открытых в банках.

Лицу, кроме заявления, в Минреинтеграцию также нужно добавить следующие документы:

  • копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
  • копию свидетельства о смерти или копию выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о регистрации смерти;
  • копию справки, подтверждающей смерть в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая, связанных с пребыванием в плену;
  • справку по реквизитам лицевого счета, открытого в банковском учреждении.

Специалисты отмечают, если у лиц есть право на выплату в случае гибели или смерти пленника и денежную помощь в соответствии с другими законами, то начисление произойдет по одному из оснований по выбору.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие минимальные и максимальные пенсии получают семьи, потерявшие военного кормильца.

Теги:
#Выплаты #Военнопленные #Денежная помощь #Выплаты военным