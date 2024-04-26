"Третью неделю продукты ищем по всей области", — военный раскритиковал ГОТ

Военные жалуются, что избранный ГОТ поставщик не смог обеспечить поставку продуктов питания

Выбранные ГП "Государственный оператор тыла" поставщики провалили обеспечение питания воинских частей 59 бригады.

Об этом в комментарии LIGA.net. сообщил заместитель командира одной из воинской части полковник Александр Заиченко.

"Начальник логистики 59-й бригады полковник Александр Заиченко сообщил, что избранный в регионе места постоянной дислокации (МПД) его части поставщик "Твой хлеб" обеспечивает часть продуктами всего на 45%. По словам полковника, похожая ситуация и в других подразделениях", — говорится в материале LIGA.net.

Военные жалуются, что избранный ГОТ поставщик ООО "Твой хлеб" не смог обеспечить поставки продуктов питания, наиболее критическая ситуация — в постоянной дислокации (ППД).

"800 человек находятся в ППД. Третью неделю мы пищевые продукты ищем по всей Винницкой области. Овощи – прежде всего, потому что мы сделали запас круп и нескоропорта. А солдаты привыкли видеть на столе и овощи, и фрукты, и молочку, и колбасы, и йогурт. А сейчас ничего не видят. Жумадилов обещает, что ситуацию исправят. В настоящее время по моей воинской части компания "Твой хлеб" поставляет только хлеб. То есть ситуация не изменилась. Если бы мы не "колядовали", не просили, люди не привезли овощи, то не сварили бы борщ и суп", — отмечает полковник Заиченко.

Он добавил, что в ППД находятся возобновляемые после ранения бойцы люди, выполняющие охрану воинской части.

По информации LIGA.net, компания "Твой Хлеб" в марте получила от ГОТ контракт стоимостью 1,35 млрд грн на поставку в пять секторов. Ее владельцем является Николай Искра. Он с 2020 руководит штабом партии "Слуга народа" в Коростенском районе Житомирской области. Компания входит в орбиту ЧАО "Овручский хлебозавод" и ЧАО "Коростенский хлебозавод". У них один адрес на троих. 23 апреля закупочная организация Минобороны обвинила ООО "Твой Хлеб" в срыве поставок продуктов для ВСУ.