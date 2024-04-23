Выплаты семьям, потерявшим военного-кормильца: какой максимальный и минимальный размер пенсии

Размер минимальной заработной платы в Украине вырос

Семьи, в которых погиб военный, имеют право на пенсию по потере кормильца и дополнительные выплаты и надбавки. Минимальный размер пенсии составляет 7800 гривен, а максимальный – 23 610 гривен.

Как пояснил начальник управления по вопросам выплат Пенсионного фонда Украины в области Виктор Кривчук в комментарии для Общественного, пенсионные выплаты для лиц из семьи погибшего бойца выросли. А вот сумма надбавки и доплаты для каждого будет разной.

"В апреле выплата уже осуществляется. Минимальный размер пенсии по потере кормильца должен составлять не менее двух прожиточных минимумов. Если сегодня это 2361 гривна, мы умножаем на 2 и получаем минимальный размер такой выплаты", — пояснил Кравчук.

А что касается определенных надбавок и доплат, то для большинства семей, которые потеряют военного кормильца, то их размер будет высчитываться индивидуально.

"Если мы говорим о погибшем военнослужащем, который содержал жену, несовершеннолетних детей — в таком случае им назначается пенсия в случае потери кормильца. Размер этой пенсии для каждого есть свой. Сказать, что в таком случае будет столько, но это очень трудно, ибо у каждого свои отдельные исходные данные. Не может быть двух одинаковых заработных плат, продолжительностей стажей. "То есть определенный минимум и есть определенный максимум", — резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военным в одной городской военной администрации предусмотрена денежная поддержка.