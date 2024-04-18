ДШВ передали "Пульстрон": в нем около 40 видов техники (видео)

"Начинка" позволит более эффективно бороться с врагом

Благотворительный фонд "Вернись живым" не впервые передает для фронта полезное оборудование. В этот раз это "Пульстрон" — комплекс разведки и уничтожения.

Как рассказали в фонде, в него входят около 40 разнообразных нужных видов техники – разнообразные дроны, ноутбуки, радиостанции, приборы ночного видения, комплекты Starlink и даже пикапы. Первый переданный "Пульстрон" уже работает в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Портал "Милитарный" отмечает, что среди разведывательных БпЛА и FPV-дронов с боеприпасами есть четыре беспилотника SHARK мини, четыре DJI Mavic 3 Fly More Combo, четыре DJI Matrice 30 T, восемь беспилотников "Кажан" с боекомплектом, по 100 увеличенного радиуса действия и т.д.

Сотни дронов будут атаковать врага

Беспилотник "Кажан", например, украинского производства — он летает на шести винтах. Дрон многократный и может сбрасывать боеприпасы или мины на врага с высоты до 1000 метров. Скорость дрона до 72 км/ч, расстояние работы – до 12 км. Кроме сбора от фонда "Вернись живым" и компании ОККО, дроны "Кажан" закупались за деньги госбюджета и UNITED24.

Ранее "Телеграф" рассказывал о советской зенитке ЗУ-23, которую в разных модификациях до сих пор используют в ВСУ. Она в основном эффективна против дронов.