"Партнеры второго сорта": украинцы в гневе из-за отказа Запада защищать Украину так же, как Израиль

Запад демонстрирует такое отсутствие политической воли и эффективности, что, в конце концов, это создаст в обществе ощущение брошенности

Украинское общество недовольно тем, что западные страны оперативно помогли Израилю отразить атаку Ирана в тот момент, когда украинские граждане уже два года находятся под массированными ракетно-дроновыми ударами. Создается впечатление, что Украина для Запада является своеобразным "партнером второго сорта".

Об этом пишет французское издание Le Monde. Журналисты газеты побеседовали с украинскими политиками и экспертами, выразившими почти одинаковое мнение – действия западных стран создают у украинцев неприятное впечатление.

"Очевидно, что украинцы наблюдают разницу в подходе, когда США, Великобритания и Франция буквально закрывают небо Израиля. Очень трудно смириться с тем, что вас считают партнером второго сорта", — сказал народный депутат Богдан Яременко.

По словам нардепа, сейчас Украина находится на краю пропасти из-за задержек западной помощи. Это влияет на ситуацию на фронте и на желание людей воевать. Украинское правительство должно быть способно предоставить украинским гражданам гарантии, что вступление в армию "не равноценно билету в один конец".

"Украинская жизнь стоит меньше, чем израильская жизнь. Конечно, мы можем обвинять западных партнеров и страны. Но что это изменит?.. За последние шесть месяцев мы показали, что можем заставить Россию заплатить высокую цену за то, что она делает даже без помощи Запада. Но цена, которую приходится платить, очень высока", – сказал основатель благотворительной организации "Вернись живым" Виталий Дейнега, добавив, что украинская армия все еще держится, несмотря на все задержки помощи.

Еще один эксперт, с которым поговорили журналисты, заместитель директора аналитического центра "Центр "Новая Европа" Сергей Солодкий, сказал, что Украине нужно больше вооружения от западных стран. По его словам, Запад демонстрирует такое отсутствие политической воли и эффективности, что в конце концов это создаст в обществе чувствоаброшенности.

Издание также отмечает, что бушующие сейчас в украинском обществе ощущения усиливаются терактами россиян против украинской энергетической инфраструктуры, а также риском нового наступления террористов на фронте. Всё это в итоге может создать катастрофу.

Как писал "Телеграф", ранее в Белом доме заявили, что, несмотря на то, что западная коалиция помогла Израилю отбить атаку Ирана, в Украине она этого не будет делать. В Вашингтоне считают, что это "разные конфликты".

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон также заявил, что его страна не будет помогать сбивать ракеты и дроны над Украиной. По его словам, вмешательство западных стран может повлечь за собой начало более масштабной войны на европейском континенте.