В ВСУ появились подразделения наземных дронов: уже известно, когда будут первые результаты работы

Результаты можно будет увидеть уже к концу 2024 года

На церемонии спецпогашения почтовой марки "Оружие победы. Made in UA" в субботу, 13 апреля, заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Вадим Сухаревский заявил, что в подразделениях беспилотных систем украинской армии введены штатные подразделения, специализирующиеся на работе наземных роботизированных систем. Уже к концу 2024 можно будет увидеть их системную работу.

Об этом пишет "Интерфакс", цитируя заместителя главкома Вадима Сухаревского. По его словам, речь пока не идет о том, что "за месяц ВСУ будут на 100% обеспечены наземными дронами".

"На сегодняшний день сформирована четкая стандартизация наземных дронов. Введены в подразделениях беспилотных систем штатные подразделения наземных роботизированных комплексов", — сказал он.

Сухаревский отметил, что тактика уже нарабатывается, исходя из опыта подразделений, уже применяющих наземные роботизированные системы. Однако необходимо обучить операторов систем и сформировать эффективную тактику применения наземных дронов.

По его словам, на фронте уже сейчас используются "если не десятки, то сотни" наземных дронов. Спектр их применения широк.

"Я думаю, что до конца 2024 года мы увидим реальную системную работу наземных роботизированных комплексов, в частности", — сказал Сухаревский.

Основная задача Генштаба и производителей – масштабировать производство наземных систем и наращивать их качество, добавил он.

Полковник отметил, что дроны, широко применяемые в зоне боевых действий, в том числе беспилотные авиационные комплексы, как FPV, ударные, способные работать ночью. А БПЛА мультикоптерного типа дают серьезное преимущество ВСУ и позволяют компенсировать "ограниченность ресурсов в плане артиллерии".

Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ порадовали заявлением о поставке дронов на фронт.