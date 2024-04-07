Французские войска в Украине могут быть размещены не только в Одессе: озвучены четыре варианта

Любой из вариантов имеет важное значение

Возможный ввод войск Франции в Украину станет мощным сигналом для Кремля о том, что ему не стоит рассчитывать на победу. Однако существует сразу несколько вариантов того, куда их могут перебросить.

Как говорится в материале швейцарского издания NZZ, сухопутные войска Франции сейчас имеют две дивизии, каждая из которых состоит из около 20 тысяч военнослужащих. Поэтому даже если и будет принято решение о переброске войск в Украину, то их численность не превысит оной дивизии, в то время как другая будет стоять где-то на территории союзных стран в качестве прикрытия.

Этого очень мало для атаки, а потому издание предполагает, что значение в этом будет скорее как сигнал россиянам или возможный сдерживающий фактор. Вопрос о том, какую роль в этом будет играть авиация и флот, остается открытым.

Что касается возможных мест дислокации, то есть четыре варианта:

укрепление Киева;

укрепление Запорожского фронта;

укрепление Одессы;

расположение в Молдове.

Отмечается, что варианты с Киевом и Одессой будут иметь стратегическое и политическое значение. В частности это не позволит захватить украинскую столицу и свергнуть правительство в случае прорыва фронта или же не позволит отрезать Украину от возможности экспортировать свои товары по Черному морю и тем самым сохранить ее экономику.

Вариант с Запорожским направлением будет уже иметь непосредственное военное значение, так как наличие французского контингента здесь помогло бы снять угрозу вероятной атаки россиян в сторону Днепра и позволила бы ВСУ применить свои части в этом районе где-нибудь в другом месте.

Вариант с размещением войск в Молдове помог бы стране решить проблему гибридной агрессии России, которая использует гагаузское меньшинство для подрыва влияния Кишинева. Издание отмечает, что даже небольшой французский контингент помог бы стабилизировать ситуацию.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины, а позже Франция объяснила, что речь не идет об отправке войск для участия в боевых действиях.

Идею Макрона поддержал президент Владимир Зеленский, который объяснил, что, например, французские инструкторы могли бы тренировать украинских военных непосредственно в Украине.