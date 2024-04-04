Момент прилета по жилому дому в Харькове попал на видео: мощный взрыв и огонь

Погибло четверо людей

В ночь на 4 апреля россияне "шахедами" обстреляли жилые дома Харькова. Есть прилеты в Новобаварском, Слободском и Салтовском районах города. Момент одного из них попал на видео.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, с 1:16 россияне выпустили по Харькову как минимум 15 беспилотников, часть из которых сбили силы ПВО. Погибли 4 человека. Еще 12 людей получили травмы разной степени: трое находятся в тяжелом состоянии, у пятерых средние повреждения, у остальных легкие травмы.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Напомним, один из российских дронов ударил по 14-этажному дому, разрушены квартиры на нескольких этажах, повреждена наружная стена. В другом месте враг ударил дважды — второй раз, когда спасатели ликвидировали последствия первой атаки, погибло трое сотрудников ГСЧС. Среди пострадавших — медсестра экстренной медицинской помощи, которая вместе с бригадой прибыла на место для оказания помощи. Ранен также сотрудник полиции. В некоторых районах Харькова возникли перебои со светом. Также повреждены как минимум три автомобиля ГСЧС.

Как сообщал "Телеграф", россияне бьют по Харькову еще и авиабомбами. 30 марта авиабомба упала между жилыми домами и привела к тому, что один человек получил ранения.