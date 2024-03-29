Повреждения есть в нескольких областях: какая ситуация с энергетикой в Украине после атаки РФ

Потребители остались без электроэнергии

В результате массированной атаки российских оккупантов 29 марта в Украине повреждение энергетической инфраструктуры сразу в нескольких областях. Речь идет о шести регионах.

В частности, враг атаковал дронами и ракетами объекты энергетики в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На Днепропетровщине обстреляны объекты тепловой генерации. Также враг нанес удар по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области — есть повреждение оборудования", — говорится в сообщении.

Также в результате ударов по объектам генерации в Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях есть повреждение оборудования.

Кроме того, в Украине были обесточены подстанции. В результате потребители остались без электроэнергии.

Да, Укрзализныця осталась без подачи света, но, к счастью, обошлось без сбоев в движении поездов. Также без электроэнергии оказались объекты коммунальной сферы, местная промышленность и население в регионах страны.

Напомним, что ночью и утром Россия обстреляла украинские города дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Комбинированная атака продолжалась 9 часов. Враг применил 99 воздушных целей, из которых 84 уничтожило ПВО.

Ночью Россия обстреляла несколько населённых пунктов Днепропетровской области. Взрывы прогремели в Днепровском, Павлоградском, Каменском и Криворожском районах. Над Днепром сбили ракеты. Враг целил по объектам энергетической системы, повреждение критической инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" сообщили о последствиях ночной атаки. Россия повредила большие станции. В двух областях были введены графики отключения электроэнергии.