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Полностью разрушенное здание и несокрушимая кофейня: эксклюзивные фото последствий ракетного удара по Киеву

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Последствия ракетной атаки
Последствия ракетной атаки. Фото Евгений Завгородний, фотокорр "Телеграфа"

На месте продолжают работать оперативные службы

В понедельник, 25 марта, россияне нанесли по Киеву ракетный удар. В результате в Печерском районе столицы была разрушена часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука.

На месте побывал фотокор "Телеграф" Евгений Завгородний. Он зафиксировал масштабы разрушений и другие последствия атаки.

Как отметили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, в результате падения обломков ракеты были полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр академии. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения.

Местные жители рассказали "Телеграфу", что людей в спортзале учебного заведения, куда попали россияне, не было – обучение студентов здесь не проводилось. Жертвы могли быть ужасными, если бы прилет произошел вечером: в спортзале работали кружки для детей 8-10 лет. Они занимались там спортом и рисованием. Рисование проходило именно в том здании, которое разрушено.

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что рядом с разрушенным домом находится общежитие, где было много людей. К счастью, там разрушений нет, и никто не пострадал.

Кроме того, были повреждены и другие расположенные рядом дома. В частности, пострадало помещение местного кафе, которое, несмотря на это, продолжило свою работу.

Напомним, в понедельник, 25 марта, через несколько секунд после объявления тревоги в Киеве раздались взрывы. В КГВА отметили, что устанавливается тип оружия, но это были две баллистические ракеты, которые летели с территории временно оккупированного Крыма. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что противник запустил по столице две баллистические ракеты, которые силам ПВО удалось сбить.

В свою очередь мониторинговые паблики, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что удар мог быть совершен противокорабельными ракетами "Циркон". Также в сети ходит версия, что удар мог быть нанесен с помощью модернизированных ракет "Оникс".

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#Киев #Обстрел #Ракетный удар