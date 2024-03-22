"Даже прошлой зимой не было такого": глава "Укрэнерго" о массированном ударе России

Самая тяжелая ситуация в Харькове

В результате ночной и утренней атаки России по Украине в энергосистеме нашей страны поражены десятки магистральных объектов сети. Этот масштаб глобальный. Он превысил российские атаки прошлогодней зимы.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил, что это беспрецедентное количество ракет, выпущенных по энергосистеме за время широкомасштабного вторжения.

"Энергосистема не потеряла свою целостность. Энергосистема работает. Ситуацию мы контролируем. Мы также определенный объем электроэнергии получаем из Европы. Потому что наша энергосистема соединена с европейской. Это в целом картинка. Во многих регионах, тем не менее, достаточно значительны и достаточно масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. Их масштаб вызван масштабами самой атаки… Даже прошлой зимой атаки, направленные на нашу энергосистему, не были настолько большими, как атака этой ночью. Поэтому во многих регионах есть ограничения электроснабжения", — сказал Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" добавил, что эти ограничения являются контролируемыми.

"Также и они нужны нам для того, чтобы не перегрузить оставшиеся в работе элементы сети, которые не являются поврежденными", — сказал он.

Кроме того, Кудрицкий отметил, что самая тяжелая ситуация в Харькове, где российская армия "буквально пыталась уничтожить" все основные энергетические объекты, питающие город.

"Если в Харьковской области ситуация с электроснабжением стабильная, то в городе Харьков ситуация с электроснабжением — чрезвычайно сложная. И сейчас мы занимаемся в первую очередь возобновлением электроснабжения именно в Харьков", — отметил Кудрицкий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ситуации с электроснабжением в областях, пострадавших от атаки 22 марта. Есть попадание в объекты генерации и системы распределения в разных отраслях.