Красная линия: в Пентагоне рассказали, чего Украине нельзя будет делать с F-16

Украина будет иметь уникальный потенциал

Уже летом Украина должна получить первые истребители от партнеров F-16. Но в применении этих самолетов Пентагон наметил красные линии.

Об этих ограничениях рассказал спикер Министерства обороны США Патрик Райдер в интервью "Радио Свобода". По его словам, Украина получит из F-16 "уникальный воздушный потенциал".

На вопрос есть ли оговорки относительно использования Украиной истребителей, Патрик Райдер отметил, что Запад видит эксплуатацию F-16 исключительно в пределах суверенной территории нашего государства. Однако он подчеркнул, что потенциал нашей страны в воздухе станет уникальным.

"Действительно, мы здесь говорим о предоставлении Украине уникального воздушного потенциала, опять же, который должен сосредоточиться на защите Украины своей суверенной территории внутри суверенных границ Украины", — добавил Райдер.

По словам представителя Минобороны США, авиационная коалиция готовит украинских пилотов и технический персонал, которые смогут управлять и обслуживать эти самолеты. Он добавил, что авиационная коалиция также занимается вопросом поставки истребителей западного образца.

Ранее "Телеграф" писал, что, по прогнозам действующий подполковник ВВС США Джахара Матисеки, истребители F-16 должны обеспечить немного больше возможностей и дать небольшое преимущество перед россиянами. Но в корне ситуация не изменится.