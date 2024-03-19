Можем дойти до Москвы: Данилов пригрозил Путину ответной "санитарной зоной"

Секретарь СНБО рассказал, когда это планируют сделать

Украинское войско может создать "санитарную зону" на территории России. Участие в ее создании могут принять и другие страны.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, она может проходить по территории Москву, а может и дальше.

"Конечно, "санитарная зона" будет сделана, но точно не Путиным, а украинским войском. Причем не только украинским войском, а я более чем уверен, что в этом будут участвовать и другие страны. И эта "санитарная граница" будет проходить на территории границ таких городов как Москва может немного дальше", — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов отметил, что "санитарная зона" необходима для того, чтобы россияне не нападали на Украину. В то же время он подчеркнул, что такую зону планируют сделать уже после победы в войне.

"Мы точно сделаем эту "санитарную границу" для того, чтобы эти отбросы не нападали на нашу страну. Мы это будем ставить как одно из условий, что должна быть "санитарная граница", чтобы они ни в коем случае не совали свой мелкий нос в наши дела, и не только в наши", — сказал Данилов.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин, 17 марта вполне ожидаемо "победивший" на так называемых "выборах президента России", допустил захват еще части территорий Украины. Он заявил, что Россия планирует создать "санитарную зону" на границе.

В свою очередь председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что в этой "зоне" предусмотрено нахождение только российской армии. По его словам, она якобы призвана "обезопасить" Россию.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал идею Путина создать в Украине "санитарную зону". По его словам, это четко свидетельствует о том, что война будет только обостряться.