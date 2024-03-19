Ни переговоров, ни отправки войск: премьер Италии выступила с заявлением по Украине

Снова вспомнили о резонансном предложении Макрона

В Италии снова высказались против отправки западных войск в Украину. Премьер страны Джорджа Мелони считает это поводом для эскалации войны, что совпадает с тезисом итальянского министра обороны Гвидо Крозетто.

Она не поддержала предложение президента Франции Эммануэля Макрона ввести военных в Украину, назвав это прямым вмешательством и предвестником опасной эскалации. Об этом информирует ANSA.

"Относительно предложения, выдвинутого Францией относительно возможного прямого (военного) вмешательства, наша позиция не в пользу этой гипотезы, которая является предвестником опасной эскалации, которой следует избегать любой ценой", ― сказала Мелони.

Что касается помощи Украине, то в Италии планируют наладить долгосрочное сотрудничество, которое касается "больше мира, чем конфликта". То есть, эта страна планирует больше помогать в восстановлении и гуманитарной сфере.

В то же время премьер Италии не видит смысла в переговорах между Украиной и Россией. Она заявила, что Путин некогда не соблюдал соглашения.

"Как можно сидеть за столом переговоров с человеком, который никогда не соблюдал соглашения", ― спросила итальянский премьер.

Напомним, что Гвидо Крозетто, глава оборонного ведомства Италии, высказался против отправки войск в Украину. Он считает этот шаг опасным. Якобы из-за этого пропадет возможность завершить войну дипломатическим путем.

Интересно, но Джорджа Мелони является фанаткой украинской группы "Антитела". Она даже вручила особую награду музыкантам во время своего визита в нашу страну.

Ранее "Телеграф" писал, что Италия подписала соглашение о "гарантиях безопасности" с Украиной. Свои подписи на документе поставили Джорджа Мелони и Владимир Зеленский. Италия стала пятой страной, подписавшей такие гарантии.