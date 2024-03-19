Смотреть войну только по ТВ уже не получится: политолог объяснил, как россияне отреагируют на всеобщую мобилизацию

Протесты среднего класса в Кремле боятся как огня

Объявление общей мобилизации в РФ может стоить Владимиру Путину его кресла, уверен политолог, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По словам эксперта, несмотря на очередное успешное "переизбрание" главы Кремля, рисковать относительным спокойствием в настроениях россиян диктатор не будет.

В настоящее время мобилизация в России происходит за счет набора добровольцев в отдаленных регионах. Во-первых, в таких депрессивных частях РФ (а они начинаются сразу за пределами Москвы и Питера) зарплата в 2-3 тысячи долларов считается сказочным богатством, достойным того, чтобы добровольно превращать себя в "пушечное мясо". Во-вторых, подход к мобилизации по принципу "кого не жалко" гарантирует отсутствие протестов из-за больших потерь на фронте, говорит политолог.

– Протесты среднего класса в Кремле боятся как огня. Именно в Москве была "Болотная" и именно москвичи в свое время отдали 27% голосов на выборах мэра столицы за Алексея Навального, выступив против центральных властей. Поход Пригожина в Москву поддержали тысячи россиян: носили вагнеровцам воду и бутерброды, приветствовали на дорогах. Оперативно справиться с антисемитскими погромами в Махачкале не удалось ни ФСБ, ни военным.

А теперь вспомните ситуацию со скачком цен на куриные яйца в России. Этот вопрос рассматривался на уровне российского правительства. Продукцию в срочном порядке закупали за границей. В последний день выборов, 17 марта, российские информагентства победно писали о поступлении из Ирана новых партий яиц. Для нас это выглядит смешно, но действительно это очень серьезный индикатор того, насколько в Кремле опасаются протестных акций и предполагают их возникновение буквально ни из чего, – говорит Алексей Кошель.

Больше о том, сколько людей способна призвать на войну Россия и что Украина может противопоставить количественному превосходству врага, читайте в нашей статье "Путин может объявить всеобщую мобилизацию: чего это будет стоить Кремлю и как повлияет на ход войны".