"Защита от бандитов ВСУ": у Путина сделали дерзкое заявление о "санитарной зоне" в Украине

Территория "санитарной зоны" будет полностью "безопасна"

В России продолжают говорить о "санитарной зоне" на территории Украины. Она якобы призвана "обезопасить" Россию.

Об этом заявив глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он добавил, что в этой "зоне" предусмотрено нахождение только российской армии.

По его словами, территория "санитарной зоны" будет полностью "безопасна", ведь будет под "защитой" армии Росси.

"Санитарная зона будет такой глубины, которая исключит воздействие на нашу территорию — раз. Два — Там не будет никаких украинских сил, никаких военнослужащих. Там все будет контролировать армия РФ", — сказал глава Комитета.

Но при этом, сколько километром будет занимать эта "зона" неизвестно. Ведь, как сказал Андрей Картаполов, охватит столько, сколько "получится".

Кроме того, российский госчиновник добавил, что это будет не зона отчуждения, а пригодная к жизни территория.

"Это не зона отчуждения, где никого нет. Это санитарная зона от бандитов, которыми являются ВСУ", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что в Офисе президента прокомментировали слова российского диктатора Владимира Путина о его идее создать в Украине "санитарную зону". Отмечается, что это четкий сигнал, что война будет только обостряться.