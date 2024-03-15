В Украине стартует масштабный проект по технологической подготовке украинских военных при поддержке Favbet

В Украине стартует масштабный проект подготовки военнослужащих Сил обороны Украины для эффективного применения современных технологий при выполнении боевых задач: технологий БпЛА и других дистанционно пилотируемых средств, связи, радиоэлектронной борьбы и разведки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Проект реализуется при финансовой поддержке Favbet. Для военных учеба будет безвозмездной.

Имплементирует проект организация "Beta — технологии победы", которая является частью проекта Минцифры "Армия дронов" и с 2022 года обучает личный состав и консультирует подразделения Сил обороны.

Инструкторы организации с первого года полномасштабной войны проводили базовую подготовку аэроразведчиков и артиллеристов отдельных подразделений вновь бригад, работали с опытными воинскими частями для повышения их квалификации, освоения новых образцов техники и тактических приемов.

"Беспилотные технологии стали геймченджерами на поле боя. С первых дней полномасштабного вторжения мы поддерживаем украинскую армию необходимой техникой, авто и амуницией — по запросам военных. Среди первых корпоративных доноров присоединяемся к масштабным сборам в рамках проектов президентской фандрайзинговой платформы UNITED24 на приобретение БПЛА, инновационного оборудования для ПВО и морских дронов. Фонд Favbet Foundation и Favbet являются активными участниками проект "Армия дронов" Министерства цифровой трансформации", — сообщил главный партнер проекта, основатель группы компаний Favbet и президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Совместная инициатива по "Beta — технологии победы" по технологической подготовке украинских военных предоставит необходимые знания и возможность пройти стажировку и тренировку, овладеть навыками работы с БПЛА и не только. Это актуальный запрос современного военного времени — владеть новейшими милитари-технологиями, и мы стремимся оказать максимальную поддержку украинской армии, добавил Матюха.

Старт совместной инициативы будет означать увеличение объемов подготовки, повышение ее качества, фокусировку усилий на обобщении и распространении боевого опыта, развитие возможностей одного из государственных учебных заведений в сфере обороны.

Эффективное применение технологий определяет как военный результат, так и сохранение ценного ресурса — жизнь и здоровье украинских военных. Около 90% ранений с обеих сторон вызваны огнем артиллерии или применением дронов. На атаки FPV-БпЛА приходится около 50% уничтожений бронированной техники, по данным OSINT-аналитиков.

"Применение технологий на войне имеет критическую важность, в этом уже никого не надо убеждать. Генеральная задача — увеличить количество и качество применения высокотехнологичных средств разведки, корректировки, поражения, связи, противодействия", — отмечает соучредитель Beta Федор Сердюк.

"Beta — технологии победы" создана, чтобы дать украинскому войску преимущество на поле боя благодаря эффективному использованию современных технологий, в частности путем улучшения качества аэроразведки.

С начала полномасштабной войны в Украине при содействии группы компаний FAVBET, включая FAVBET Foundation, Силы обороны страны получили более 280 автомобилей, в том числе 53 новых пикапа Peugeot в рамках проекта "Армия дронов" президентской фандрайзинговой платформы UNITED24 и более 650 дронов разных типов, в том числе ударного.

Значительный объем благотворительной деятельности группы FAVBET осуществляется при содействии Favbet Foundation. С началом полномасштабного вторжения в составе фонда были созданы военный и гуманитарный хабы, продолжающие работу до сих пор.

На февраль 2024 года общая сумма помощи украинской армии от FAVBET пересекла отметку в 300 млн грн.