Депутаты, студенты и не только: кого не могут мобилизовать в 2024 году

Часть отсрочек имеет срок истечения

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Это означает, что заполненную повестку на проверку данных в ТЦК и СП мужчине могут вручить где угодно.

Часть людей при этом под призыв в ряды армии во время мобилизации не подпадает. Среди таких категорий — народные депутаты, депутаты АР Крым, правоохранители, антикоррупционеры. В целом, причины не мобилизовать можно разделить на три категории. Некоторые из них постоянны, а некоторые проходят со временем.

Отсрочка через семью

Сиделки лиц, нуждающихся в постоянной заботе,

Многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей),

Родители-одиночки (минимум один несовершеннолетний ребенок),

Опекуны и проемные родители (минимум один несовершеннолетний ребенок),

Родители детей с инвалидностью (для несовершеннолетних детей – инвалидность подгруппы А и III-IV группы, для совершеннолетних до 23 лет – I или II группа),

Близкие родственники (супруги, родители, дети, братья/сестры) погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях

Имеют супругов, которые проходят военную службу и несовершеннолетнего ребенка.

Отсрочка по физическим показателям

Не мобилизуют непригодных к службе по состоянию здоровья и сняты с учета по возрасту. По состоянию здоровья отсрочку могут предоставлять на постоянной основе (например, лицам с инвалидностью) или на полгода из-за определенного заболевания.

Отсрочка через деятельность

Депутат Верховной Рады и АР Крым

Некоторые госслужащие,

Забронированные работники,

Правоохранители,

Работники антикоррупционных органов,

Студенты дневной и дуальной формы,

Ассистенты-стажеры,

Аспиранты,

Докторанты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине готовятся обновить законодательство о мобилизации. В нем предлагается сохранить нормы об отсрочке от мобилизации для смотрителей за людьми с инвалидностью и аспирантов.