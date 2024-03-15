Депутаты, студенты и не только: кого не могут мобилизовать в 2024 году
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Часть отсрочек имеет срок истечения
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Это означает, что заполненную повестку на проверку данных в ТЦК и СП мужчине могут вручить где угодно.
Часть людей при этом под призыв в ряды армии во время мобилизации не подпадает. Среди таких категорий — народные депутаты, депутаты АР Крым, правоохранители, антикоррупционеры. В целом, причины не мобилизовать можно разделить на три категории. Некоторые из них постоянны, а некоторые проходят со временем.
Отсрочка через семью
- Сиделки лиц, нуждающихся в постоянной заботе,
- Многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей),
- Родители-одиночки (минимум один несовершеннолетний ребенок),
- Опекуны и проемные родители (минимум один несовершеннолетний ребенок),
- Родители детей с инвалидностью (для несовершеннолетних детей – инвалидность подгруппы А и III-IV группы, для совершеннолетних до 23 лет – I или II группа),
- Близкие родственники (супруги, родители, дети, братья/сестры) погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях
- Имеют супругов, которые проходят военную службу и несовершеннолетнего ребенка.
Отсрочка по физическим показателям
Не мобилизуют непригодных к службе по состоянию здоровья и сняты с учета по возрасту. По состоянию здоровья отсрочку могут предоставлять на постоянной основе (например, лицам с инвалидностью) или на полгода из-за определенного заболевания.
Отсрочка через деятельность
- Депутат Верховной Рады и АР Крым
- Некоторые госслужащие,
- Забронированные работники,
- Правоохранители,
- Работники антикоррупционных органов,
- Студенты дневной и дуальной формы,
- Ассистенты-стажеры,
- Аспиранты,
- Докторанты.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине готовятся обновить законодательство о мобилизации. В нем предлагается сохранить нормы об отсрочке от мобилизации для смотрителей за людьми с инвалидностью и аспирантов.