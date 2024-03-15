Укр

Депутаты, студенты и не только: кого не могут мобилизовать в 2024 году

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Мобилизация продолжается
Мобилизация продолжается. Фото armyinform.com.ua

Часть отсрочек имеет срок истечения

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Это означает, что заполненную повестку на проверку данных в ТЦК и СП мужчине могут вручить где угодно.

Часть людей при этом под призыв в ряды армии во время мобилизации не подпадает. Среди таких категорий — народные депутаты, депутаты АР Крым, правоохранители, антикоррупционеры. В целом, причины не мобилизовать можно разделить на три категории. Некоторые из них постоянны, а некоторые проходят со временем.

Отсрочка через семью

  • Сиделки лиц, нуждающихся в постоянной заботе,
  • Многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей),
  • Родители-одиночки (минимум один несовершеннолетний ребенок),
  • Опекуны и проемные родители (минимум один несовершеннолетний ребенок),
  • Родители детей с инвалидностью (для несовершеннолетних детей – инвалидность подгруппы А и III-IV группы, для совершеннолетних до 23 лет – I или II группа),
  • Близкие родственники (супруги, родители, дети, братья/сестры) погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях
  • Имеют супругов, которые проходят военную службу и несовершеннолетнего ребенка.

Отсрочка по физическим показателям

Не мобилизуют непригодных к службе по состоянию здоровья и сняты с учета по возрасту. По состоянию здоровья отсрочку могут предоставлять на постоянной основе (например, лицам с инвалидностью) или на полгода из-за определенного заболевания.

Отсрочка через деятельность

  • Депутат Верховной Рады и АР Крым
  • Некоторые госслужащие,
  • Забронированные работники,
  • Правоохранители,
  • Работники антикоррупционных органов,
  • Студенты дневной и дуальной формы,
  • Ассистенты-стажеры,
  • Аспиранты,
  • Докторанты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине готовятся обновить законодательство о мобилизации. В нем предлагается сохранить нормы об отсрочке от мобилизации для смотрителей за людьми с инвалидностью и аспирантов.

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