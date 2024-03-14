В Украине масштабная воздушная тревога: есть угроза обстрела
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В Украине второй раз за день была объявлена масштабная воздушная тревога. В ВСУ предупреждают о ракетной опасности
Об этом сообщает пресс-служба ВСУ. По её данным, военные фиксируют взлет вражеского истребителя МиГ-31К.
"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок!", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".