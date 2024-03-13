Россияне ударили управляемой авиабомбой по двухэтажке в Волчанске: под завалами могут находиться люди

Взрыв прогремел примерно в 15:00

Российская армия продолжает обстреливать гражданское население Украины. После ночных ударов по Донетчине, Кривому Рогу и Сумах, оккупанты совершили обстрел Волчанска на Харьковщине.

Об этом сообщает полиция Харьковской области. В результате вражеской атаки поврежден двухэтажный дом.

"Под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают все экстренные службы", — пишет полиция.

По их данным, около 15:00 в отделение поступило сообщение об обстреле города Волчанск. Предварительно установлено, что удар был нанесен управляемой авиабомбой. В результате повреждения двухэтажного дома под завалами могут находиться люди.

"На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники", — пишет полиция Харьковщины.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователями возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в результате удара по многоэтажке в Кривом Роге 12 марта, есть погибшие и раненые. Было по меньшей мере три прилета, в том числе прямое попадание в девятиэтажное здание. По состоянию на утро 13 марта погибли четыре человека — 3 женщины и 1 человек. Еще около 40 человек получили ранения, из них 10 детей.

Ранее "Телеграф" писал, что роспропаганда массово удаляет посты об ударе по зданию ФСБ в Белгороде.