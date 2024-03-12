Ареста счетов может не быть, но есть другие жесткие санкции: что ждет уклонистов по новому законопроекту о мобилизации

Депутаты продолжают искать баланс, принимая решение о тех или иных нормах нового законопроекта о мобилизации

В Верховной Раде продолжается работа по новому законопроекту о мобилизации. В него представлено более 4000 правок. Завершение работы над ним зависит от того, смогут ли нардепы прийти к согласию по ключевым положениям.

Следует отметить, что документ состоит в том числе из ряда норм, содержащих массу противоречий. "Телеграф" решил напомнить наиболее резонансные нормы законопроекта.

Так, больше всего дискуссий вызвали нормы ограничения конституционных прав и свобод. Стало известно, какие ограничения для уклонистов останутся в законопроекте о мобилизации, а какие были отклонены.

По словам члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народного депутата Федора Вениславского, ограничение в праве выезда за пределы Украины для военнообязанных, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже прописано в законе о правовом режиме военного положения. Дополнительно, это регулировать в новом законе не собираются.

Также нардеп отметил, что маловероятно согласование нормы об аресте счетов, она не попадет в финальный вариант закона.

Кроме того, в правительственном законопроекте по мобилизации предусмотрено введение ограничений для уклоняющихся через суд. В начальной версии документа их мог директивно вводить военкомат. Теперь же ТЦК должен обратиться в суд, который сможет наложить на военнообязанного такие санкции:

· наложение ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках;

· ограничение на выезд за границу;

· ограничение прав на управление машиной.

Ограничения вводятся на срок исполнения призывником требований ТЦК. Суд рассматривает требование военкомата в течение 15 дней, жалоба на отказ в открытии дела будет приниматься в течение 10 дней.

Если стороны не явились в суд, рассматривает дело заочно и выносит решение в письменной форме. Но это еще не окончательное решение.

Активно обсуждается норма запрета управлять транспортным средством, если военнообязанный "не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т.д.".

Также, возможно, в Украине повысят штрафы за уклонение от мобилизации.

Для полиции тоже нашли предназначение. Нардеп Федор Вениславский подчеркнул, что все полицейские должны перейти из специального учета на всеобщий военный учет, но одновременно все полицейские 100% подлежат бронированию.

Аспиранты также могут выдохнуть : "Все аспиранты будут иметь право на отсрочку, независимо от формы обучения".

А вот мужчины, которые находятся за границей, должны связаться с ТЦК для уточнения своих данных. Могут они это сделать по телефону или через электронный кабинет.

Еще одна норма, которая вызвала беспокойство – это возможность вступить в армию осужденным. В настоящее время нардепы согласовали, что если человек условно осужден, то он может быть мобилизован и взят на военный учет. Однако есть и исключение.

Ранее "Телеграф" писал, кого поставят на военный учет, а кто получит отсрочку.