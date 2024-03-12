В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: какие угрозы

Опасность сохраняється для центральных, северных и восточных областей

По территории Украины распространяется воздушная тревога. Сразу несколько угроз наблюдается в разных направлениях.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ. Угроза для центральных, восточных и северных областей.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" – говорится в сообщении.

По данным мониторинговых чатов, зафиксирована угроза применения ракет с баллистической траекторией полета, а также угроза применения авиационного вооружения тактической авиацией.

10:44 — мониторинговые чаты пишут, что угроз пока нет.

10:41 — ракета в направлении Полтавщины.

10:29 — воздушные цели не зафиксированы.

10:22 — сигнал сирены раздался в северных, восточных и части центральных областей Украины.

Карта тревог состяние на 10:23

10:20 — зафиксирована угроза пуска баллистических ракет из Курской области.

10:04 — взрывы прогремели в Херсоне.

09:35 — воздушная тревога начинает распространяться из Запорожской области.

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