В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: какие угрозы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 835
Опасность сохраняється для центральных, северных и восточных областей
По территории Украины распространяется воздушная тревога. Сразу несколько угроз наблюдается в разных направлениях.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ. Угроза для центральных, восточных и северных областей.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" – говорится в сообщении.
По данным мониторинговых чатов, зафиксирована угроза применения ракет с баллистической траекторией полета, а также угроза применения авиационного вооружения тактической авиацией.
10:44 — мониторинговые чаты пишут, что угроз пока нет.
10:41 — ракета в направлении Полтавщины.
10:29 — воздушные цели не зафиксированы.
10:22 — сигнал сирены раздался в северных, восточных и части центральных областей Украины.
10:20 — зафиксирована угроза пуска баллистических ракет из Курской области.
10:04 — взрывы прогремели в Херсоне.
09:35 — воздушная тревога начинает распространяться из Запорожской области.
Новость дополняется…