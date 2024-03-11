Шпионила для российских спецслужб: СБУ задержала жену бывшего "регионала" (фото)

Жене экс-председателя райсовета от "Партии регионов", которая шпионила для ФСБ в Винницкой области, грозит пожизненное заключение

СБУ задержала жену экс-регионала, оказавшуюся агентом ФСБ. Она собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Подробности появились в телеграмм-канале ведомства.

"Фигуранткой оказалась жена бывшего функционера "Партии регионов", который до 2015 года возглавлял местный райсовет. По указанию российской спецслужбы она пыталась выявить аэродромы с боевыми самолетами и вертолетами ВСУ, а также выяснить наличие ПВО вблизи авиационных объектов", — говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленница интересовалась геолокациями медучреждений, где лечатся украинские защитники. Также она разведывала маршруты движения военных эшелонов. В СБУ отметили, что агрессор планировал использовать ее для подготовки ракетно-дроновых ударов по региону.

Также в ходе расследования было установлено, что фигурантка по анонимному аккаунту в "Одноклассниках" призывала к поддержке российского диктатора Владимира Путина и оправдывала вторжение российских войск в Украину.

В СБУ отметили, что именно из-за своей антиукраинской активности в запрещенной соцсети она попала в поле зрения ФСБ и была завербована.

Во время обысков у задержанной изъяты мобильные телефоны и планшет, которые использовала для коммуникации с ФСБ.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" сообщил, что СБУ задержала должностное лицо харьковского университета.