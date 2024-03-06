Зеленский прокомментировал ракетный удар по Одессе во время его встречи с премьером Греции

Россиянам все равно куда бить

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по Одессе, который произошел во время его встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. К сожалению, в результате него есть погибшие.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с греческим премьером. Украинский лидер не прокомментировал заявления, которые появлялись в СМИ по поводу того, что целью россиян якобы был именно его кортеж. Однако заявил, что видел вместе с премьером этот удар.

"Вы видите с кем мы имеем дело. Им все равно куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы. Знаю, что есть погибшие и есть раненые. Им все равно военные это или гражданские… Есть гости международные… Этим людям все равно. Они либо с ума сошли, либо полностью не контролируют, что их террористическая армия делает", — сказал Зеленский.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис также прокомментировал ракетный удар по Одессе

"Президент Зеленский и его штаб нам показывал и объяснял значение порта. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт", — сказал Кириакос Мицотакис.

Напомним, что во время встречи с премьер-министром Греции президент Украины посетил разрушенный жилой дом, который российские солдаты разрушили во время обстрела Одессы 2 марта. Всего погибли 12 человек из которых пятеро детей. Также утверждается, что они посетили одесский порт и Спасо-Преображенский собор, чтобы узнать о текущих реставрационных работах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что враг атаковал Одессу также и в ночь на 6 марта. По городу ударили иранскими дронами "Шахед", но силы ПВО смогли сбить 18 из них.