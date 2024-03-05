Где и как запрещено выдавать повестки в Украине: ответ юриста

Существуют определенные нюансы, которые должен знать каждый украинец

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой военнообязанным продолжают выдавать повестки. При этом в законодательстве не прописано четких мест, где могут вручать приглашение в ТЦК.

Однако все еще существуют определенные нюансы. О них рассказал адвокат и юрисконсульт Антон Маринич.

Он отметил, что согласно закону, повестку фактически могут вручать в любом месте. В новом законопроекте №10449 о мобилизации изменений по установлению определенных мест вручения повесток тоже нет.

Правозащитник акцентировал внимание на том, что по правилам повестку выдают на имя конкретного гражданина. Она должна содержать его фамилию, имя, отчество, адрес места регистрации или проживания, номер повестки, номер и дату распоряжения ТЦК.

Также в документе должны быть указаны:

дата и время и адрес ТЦК и СП, куда надо явиться;

должность и ФИО руководителя ТЦК и СП, который сформировал повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП;

дата выдачи повестки;

печать ТЦК и СП.

"Оповещение проводят не только вручением повестки. Его могут проводить и работодатели или органы местного самоуправления. Это делается, чтобы люди прибыли в ТЦК в сроки, которые указаны в полученных ими документах,"

– объясняет Маринич.

Расписку или "корешок" повестки, где человек оставил подпись о получении документа, оставляют в ТЦК и СП.

Ранее "Телеграф" назвал пять причин, по которым повестку могут вручить повторно.