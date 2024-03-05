"Он сделал многое, но...": известный доброволец рассказал, как в войсках восприняли отставку Залужного

"Есть решение, его нужно просто выполнять и работать дальше"

На увольнение главкома Залужного и назначение на его должность Сырского украинцы в тылу отреагировали весьма бурно. Но в самом войске все произошло несколько иначе.

Об этом основатель Группы "Агротейд", военный и основатель подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко рассказал в интервью "Украинской правде". Он отметил, что все эти "волны" с перестановками происходят на генеральском, а воины просто выполняют приказы.

"В армии люди работают под приказом. Является главкой такой, есть решение верховного главнокомандующего. Он принял решение – его нужно выполнять", — говорит он и добавляет, что лично он отнесся к замене главкома ровно "Я не связываю какие-либо свои будущие планы с личностью главкома. Поэтому есть решение, его нужно просто выполнять и работать дальше".

Залужного Кожемяко охарактеризовал, как открытого и коммуникабельного лидера для войска, но отметил, что "нужно идти дальше".

"Время идет вперед, нужно двигаться дальше, может быть, по другому направлению. Он многое сделал для того, чтобы сплотить украинский народ вокруг войска. Давайте иносказательно объясню, чтобы было лучше понятно. Редко бывает такое, чтобы какой-то художник или человек, что-то создавал, был актуален всю жизнь. Это невозможно. Актуальность имеет определенный срок. А время изменилось, и изменился характер боевых действий. Проявились некоторые наши недостатки, которых мы не замечали раньше из-за тупости врага. Сейчас они поменялись. Потому должны измениться и мы. Верховный главнокомандующий решил отреагировать на изменения – это его право. Мы не можем не поддерживать это решение", — сказал военный.

Напомним, ранее мы писали о том, что военный объяснил особенности характера Сырского.