Военный США сливал секретные данные о войне в Украине через сайт знакомств

Теперь Дэвиду грозит до 10 лет лишения свободы и немалый штраф

В Соединенных Штатах Америки судят сотрудника Военно-воздушных сил, который "сливал" данные о войне в Украине. Информацию он передавал через сайт знакомств.

Теперь 63-летнего Дэвида Слейтера обвиняют в распространении секретных данных. Об этом сообщила в пресс-служба американского Министерства юстиции.

В обвинительном акте утверждается, что подсудимый передал "неизвестной соучастнице информацию оборонного характера о войне в Украине через иностранную онлайн-платформу знакомств, а также по электронной почте".

"Он работал в стратегическом командовании Вооруженных сил США на базе ВВС Оффат в штате Небраска и с августа 2021 года по апрель 2022-го имел доступ к секретной информации. Слейтер присутствовал на брифингах стратегического командования, посвященных вторжению РФ в Украину.", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Дэвид Слейтер передавал собранную на брифингах секретную информацию через сервис онлайн-знакомств сообщнику, который выдавал себя за женщину, якобы проживающую в Украине. Собеседник американца регулярно просил предоставить ему засекреченную информацию и называл его в личных сообщениях "тайным информатором" и "секретным агентом".

В ответ на эти просьбы Слейтер предоставлял секретные разведданные. Они касались военных объектах и российского военного потенциала.

Теперь Дэвиду грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс. по каждому пункту обвинения.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия с целью покушения на президента Украины Владимира Зеленского использовала тех же сотрудников ГРУ, которые причастны ко взрывам складов в Чехии и Болгарии, а также отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Для этого она отправила не одну группу людей.