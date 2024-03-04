Получил 5 выстрелов, стрелок был профессионалом: СМИ узнали новые детали смерти пилота Кузьминова

Пуля пронзила сердце парня

Медики обнаружили на теле российского пилота Максима Кузьминова, убитого в Испании, следы от пяти малокалиберных выстрелов. Одина из пуль попала прямо в сердце.

Это свидетельствует о "профессионализме" убийцы. Такие выводы сделали журналисты The Wall Street Journal.

В статье говорится, что 28-летний российский пилот, который перегнал вертолет МИ-8 на территорию Украины, получил пять выстрелов. Убийство произошло менее чем в 500 футах от местного полицейского участка.

Полиция отреагировала в течение нескольких минут после убийства мужчины. Но к тому времени Кузьминов, был уже мертв. Об этом рассказали изданию свидетели преступления.

"Когда я позвонил в экстренную службу, я уже знал, что мужчина мертв", — рассказал управляющий ОСМД, где жил пилот.

По данным The Wall Street Journal, личность подозреваемого еще не установлена. Но официальный представитель, осуществляющий расследование, сказал, что следователи считают, что к убийству пилота причастен Кремль.

Напомним, в феврале в одном из районов курортного муниципалитета Вильяхойоса в испанской провинции Аликанте убили 28-летнего российского пилота Максима Кузьминова, который провел с ГУР уникальную спецоперацию под кодовым названием "Синица". Она длилась более полугода. Пилот вертолета пошел на сотрудничество с украинскими спецслужбами, и во время рейса между двумя российскими авиабазами сменил курс и приземлился в Харьковской области

Ранее "Телеграф" писал, что испанские СМИ показали "фальшивый паспорт" убитого пилота Кузьминова.

Больше о том, что известно о хладнокровном убийстве российского пилота-перебежчика, читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Возле места убийства российского пилота в Испании нашли послание Путину: фотофакт".