Под видом инструктора следил на полигонах ВСУ: житель Николаева получил тюремный срок
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Он "втемную" использовал украинских защитников
Российский агент, шпионивший на полигонах ВСУ под видом инструктора получил 15 лет тюрьмы. Его судили по двум статьям.
Его задержали еще в феврале 2023 года, а осудили только сейчас. Осужденный мужчина является жителем Николаева. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Расследование также установило, что российский агент был на связи с прокремлевским блоггером Сергеем Лебедевым (известный под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в Донецке и работает на ФСБ. На него мужчина по собственной инициативе вышел в популярном мессенджере и предложил свою помощь в войне против Украины.
"Для сбора разведданных российский агент организовывал на военных полигонах обучение по тактической подготовке местных жителей. Чтобы получить "нужную" информацию, он пытался "втемную" использовать украинских защитников, с которыми знакомился во время полевых тренировок", — говорится в сообщении.
Кроме этого, во время обыска в доме у мужчины изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст.111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения).
Ранее "Телеграф" писал, что товарищ предателя Кивы получил 15 лет тюрьмы. В СБУ рассказали, что он натворил.