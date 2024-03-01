Укр

Под видом инструктора следил на полигонах ВСУ: житель Николаева получил тюремный срок

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Служба безопасности Украины Новость обновлена 01 марта 2024, 14:19
Служба безопасности Украины. Фото Коллаж "Телеграф"

Он "втемную" использовал украинских защитников

Российский агент, шпионивший на полигонах ВСУ под видом инструктора получил 15 лет тюрьмы. Его судили по двум статьям.

Его задержали еще в феврале 2023 года, а осудили только сейчас. Осужденный мужчина является жителем Николаева. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Расследование также установило, что российский агент был на связи с прокремлевским блоггером Сергеем Лебедевым (известный под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в Донецке и работает на ФСБ. На него мужчина по собственной инициативе вышел в популярном мессенджере и предложил свою помощь в войне против Украины.

"Для сбора разведданных российский агент организовывал на военных полигонах обучение по тактической подготовке местных жителей. Чтобы получить "нужную" информацию, он пытался "втемную" использовать украинских защитников, с которыми знакомился во время полевых тренировок", — говорится в сообщении.

Кроме этого, во время обыска в доме у мужчины изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ⁠ч. 2 ст.111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ⁠ч. 1 ст. 263 (хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения).

Ранее "Телеграф" писал, что товарищ предателя Кивы получил 15 лет тюрьмы. В СБУ рассказали, что он натворил.

Теги:
#СБУ #РФ #Агент #ВСУ