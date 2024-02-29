Bloomberg: Путин по-прежнему стремится захватить Киев - есть ли шанс

В зависимости от результатов текущей кампании Россия решит, продолжать медленное наступление или накапливать ресурсы для более масштабного удара

В 2024 году стратегия Украины в состоит в том, чтобы попытаться удерживать линию фронта как можно дольше до второй половины года. То есть до тех пор, когда страна может получить истребители F-16, а производство западных боеприпасов должно увеличиться.

Это позволило бы спланировать еще одно возможное контрнаступление ВСУ в 2025 году. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что украинские официальные лица обеспокоены тем, что к лету российское наступление может получить значительный импульс, если союзники Украины не смогут увеличить поставки боеприпасов.

Украинские силы изо всех сил пытаются сдержать российские атаки, одновременно нормируя количество снарядов, которые они могут запустить.

Пессимизм среди Украины и ее союзников растет, поскольку они видят, как российские войска перехватывают инициативу на линии фронта при жизненно важной помощи США, которую задерживают в Конгрессе. Падение Авдеевки и нескольких близлежащих сел усиливает опасения, что оборона может не выдержать.

По оценкам украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин не отказался от своей первоначальной цели по захвату крупных городов, включая Киев и Одессу.

"Если российские войска достигнут Одессы, они смогут перекрыть важнейшие маршруты экспорта зерна из Украины через Черное море, а также открыть доступ в Молдову, где сепаратистский регион Приднестровье в среду обратился к Москве за политической поддержкой", – сказал представитель украинской разведки на условиях анонимности.

Кроме того, в четверг, 29 февраля, во время обращения к Федеральному Собранию глава Кремля повторил, что по-прежнему планирует достичь целей, поставленных в начале вторжения.

Bloomberg отмечает, что в зависимости от результатов текущей кампании страна агрессор решит, продолжать ли медленное, упорное наступление или накапливать ресурсы для более масштабного удара, чтобы прорвать оборону украинской армии этим летом.

В то же время, крупное наступление по-прежнему будет проблемой для Кремля после двух лет войны, так как силы истощены. Еще в первые недели войны попытки России захватить Киев, Харьков и наступить на Одессу потерпели полный крах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Путин опять пригрозил Западу "ядеркой" и ракетными ударами, если те вздумают разместить войска в Украине.