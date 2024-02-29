Ущерб на десятки миллионов: Минобороны разоблачило масштабные махинации с выплатами "боевых"

Ущерб составил почти 200 миллионов

Аудиторы Министерства обороны Украины установили, что отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение. Ряд военных были не на фронте, а в пунктах постоянной дислокации.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, эти военнослужащие выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты.

Речь идет о фактах выявления соответствующих приказов в военных частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской области. Всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 миллиона гривен.

По решению Министра обороны Украины, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы. Они должны установить степень вины должностных лиц и возмещение нанесенного государству ущерба.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что заместитель командира батальона одной из воинских частей Одесской области почти год заставлял подчиненных строить частный дом. Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млн грн.