Трем категориям бойцов насчитают доплаты от 15 тысяч: кому и при каких условиях

Это предусмотрено постановлением

Каждый военнослужащий получает денежное обеспечение и определенные доплаты. На прибавку в сумме от 15 до 30 тысяч гривен имеют право инструкторы военных учебных центров и ограниченно пригодны с пересмотром через 6-12 месяцев.

Об этом говорится в постановлении "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения". Наибольшую доплату начисляют военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях.

Кому предусмотрены дополнительные деньги

Руководителям и инструкторам, работающим в учебных воинских частях, выплачивается ежемесячно дополнительное вознаграждение в размере от 15 000 до 30 000 гривен с учетом их уровня подготовки (квалификации) пропорционально времени осуществления подготовки и обучения персонала в расчете на месяц.

Военнослужащим, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, признаны ВЛК ограниченно пригодными или непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, в течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение выплачивается денежное обеспечение по последней должностью в полном объеме. А после пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания таким бойцам ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты будут начислены бойцам после демобилизации.