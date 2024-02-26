Четыре украинских гвардейца дали по зубам колонне оккупантов: эпическое видео боя возле Работиного

Несмотря на полученные ранения, украинские бойцы не отступили

Возле Работиного на Запорожском направлении, где российские кафиры значительно увеличили интенсивность атак, четыре воина бригады "Спартан" Гвардии Наступления мужественно дали отпор враги. Бойцы остановили штурмовую колонну россиян.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства Внутренних Дел. Также в сети публикуют видео героического поступка наших бойцов.

"Бойцы вступили в бой против трех БТРов с пехотой на броне. Первый бронетранспортер взорвался на заготовленной мини, второй — гвардейцы подбили из РПГ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что третья единица техники оккупантов успела взорвать пехоту, в результате чего завязался стрелковый бой.

"Несмотря на полученные ранения, ребята не отступили и вышли из боя победителями, получили необходимую медицинскую помощь. Огневая поддержка бригады добила остатки оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожской области россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового. Продолжаются бои южнее и западнее Работиного, россияне пытаются зайти в самое Работино.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ официально подтвердили, что наши бойцы вышли из населенного пункта Ласточкино возле Авдеевки (Донецкая область). До этого бои продолжались на окраине села.